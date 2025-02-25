"Похож на самолетик": полиция предупредила о новом типе БпЛА, которыми россияне атакуют Украину

Россияне применяют новый тип ударных дронов для атак на мирных жителей Сумщины. Полиция предупреждает об опасности и призывает граждан быть бдительными.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию. Только за последнюю неделю Сумы пять раз подверглись ударам дронов, снаряженных взрывчаткой.

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Оккупанты атакуют Сумскую область новыми дронами

В результате недавних атак погиб один человек, еще трое получили ранения. Также повреждены жилые дома и автомобили.

По данным полиции, новый беспилотник имеет следующие характеристики:

Серого цвета, похож на самолетик.

Два крыла расположены "этажеркой".

Электродвигатель с толкающим винтом сзади.

Малый размер, малозаметный, почти бесшумный.

Оснащен боевой частью весом около 3 килограммов.

Что делать при угрозе атаки

Полиция призывает граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать меры безопасности:

Сразу направляйтесь в укрытие при объявлении тревоги.

Будьте внимательны – хоть дроны малошумные, их можно заметить.

Если заметили подозрительный объект – немедленно сообщите в полицию.

Правоохранители отмечают важность бдительности и просят граждан не пренебрегать собственной безопасностью.