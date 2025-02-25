Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Нацполіцію. Лише за останній тиждень Суми п’ять разів зазнали ударів дронів, споряджених вибухівкою.

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Окупанти атакують Сумщину новими дронами

Внаслідок нещодавніх атак загинула одна людина, ще троє отримали поранення. Також пошкоджено житлові будинки та автомобілі.

За даними поліції, новий безпілотник має такі характеристики:

Сірого кольору, схожий на літачок.

Два крила розташовані "етажеркою".

Електродвигун із штовхаючим гвинтом позаду.

Малий розмір, малопомітний, майже безшумний.

Оснащений бойовою частиною вагою близько 3 кілограмів.

Що робити при загрозі атаки

Поліція закликає громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватись заходів безпеки:

Одразу прямуйте в укриття при оголошенні тривоги.

Будьте уважні – хоч дрони малошумні, їх можна помітити.

Якщо помітили підозрілий об'єкт – негайно повідомте поліцію.

Правоохоронці наголошують на важливості пильності та просять громадян не нехтувати власною безпекою.