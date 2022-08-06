Оккупанты авиацией штурмуют Авдеевское и Бахмутское направления: боевые действия продолжаются

российские захватчики не оставляют попыток продвинуться на Авдеевском и Бахмутском направлениях. Для этого враг применяет авиацию, чтобы проводить штурм и обеспечить продвижение своей пехоты. Бои там продолжаются до сих пор.

Очередная стратегическая цель российских оккупантов – выйти на административные границы Донецкой области. С этой целью захватчики продолжают штурмовые действия, говорится в утренней сводке Генштаба от 6 августа.

Читайте также ВСУ минусируют вражеские склады, взрывы в Харькове, Николаеве и Запорожье: главное за 164-й день войны

Враг пытается продвигаться дальше

Несмотря на все прогнозы аналитиков, на Донецком направлении наступление врага не прекращается. оккупанты сосредоточили свои усилия на двух направлениях. Речь идет о Бахмутском и Авдеевском. Там захватчики используют штурмовую, а также армейскую авиацию, чтобы иметь шансы продвинуться дальше.

Если говорить поподробнее о Бахмутском направлении, то там не прекращаются обстрелы населенных пунктов. Из танков, ствольной, а также реактивной артиллерии оккупанты били по районам Бахмутского, Торецкого, Белогоровки, Краснополевки, Северного, а также Вершины. Кроме того, авиаудары нанесли неподалеку от Зайцево, Соледара, Бахмута, а также Берестового. В направлении самого Бахмута враг ведет наступление. Там продолжаются бои.

Так выглядит карта боевых действий около Бахмута / Фото скриншот карты

Неспокойно также на Авдеевском направлении. Там из ствольной и реактивной артиллерии оккупанты открывали огонь вблизи Нью-Йорка, Первомайского, Водяного, а также Опытного. Не обошлось и без авиаударов вблизи Новоградского, Павловки и Пречистовки.

оккупанты попробовали наступать на направлении Лозовое – Невельское. Но добиться желаемых результатов там захватчикам не удалось. Они отошли и проводят перегруппировку.

На Краматорском направлении также были зафиксированы обстрелы. русские военные били близ Спирного и Ивано-Дарьевки.

Наступательные бои враг пытался провести также на направлениях Яковлевка – Вершина и Кодема – Зайцево. Там тоже у кафиров ничего не удалось. Им пришлось отойти.

Напомним, что враг продолжает нести немалые потери в войне против Украины. По состоянию на утро 6 августа уже 41650 российских военных пополнили ряды "двухсотых". И это только начало.

Тысячи единиц техники превратили в металлолом

Также не стоит забывать об уничтоженной вражеской техник. С начала полномасштабного вторжения удалось вывести из строя 1792 танка, 4032 боевых бронированных машин, 950 артиллерийских систем, 260 РСЗО, а также 123 единицы средств ПВО.

Кроме того, на балансе армии врага на 223 самолета, 191 вертолет, 742 БпЛА оперативно-тактического уровня, 182 крылатые ракеты, 15 судов, 2964 автомобиля и автоцистерны и 83 единицы специальной техники меньше.

Достойно внимания – оккупанты накапливают силы для наступления на Кривой Рог: смотрите видео