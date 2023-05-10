На оккупированный Донбасс начали свозить запорожских гауляйтеров: увиденное их шокировало

На временно оккупированной территории Запорожской области "паники нет". и именно поэтому захватчики начали свозить гауляйтеров в оккупированный Донецк. Однако коллаборанты изумляются тому, что увидели там.

Об этом сообщает 24 Канал с ссылкой на собственные источники. Оккупанты массово свозят коллаборантов из оккупированной части Запорожской области в Донецк, а затем планируют отправлять их в Россию.

Обратите внимание Оккупанты планируют "эвакуировать" из ЗАЭС более 3 тысяч работников, – Энергоатом

"Русский мир" в Донецке удивляет даже коллаборантов

Колаборантов, завозимых в Донецк, удивляет то, что этот город сейчас выглядит хуже, чем обычная деревня в Запорожской области – вот так выглядит "русский мир" на оккупированной территории Донбасса и Луганщины. Поэтому ни один коллаборант не желает оставаться во временно оккупированном Донецке и готов ехать даже в Сызрань или Норильск, только чтобы выехать в Россию. Да и в Донецке им никто не предлагает оставаться.

Коллаборантам обещают выдать сертификаты на покупки жилья в России на 7 миллионов рублей. Это сильно разозлило донецких коллаборантов, чьи родные уехали в Россию, потому что им оккупанты помогали разве что разовой выплатой в размере 10 тысяч рублей. Речь о покупке домов или квартир даже не шла. Таким образом, оккупанты ярко продемонстрировали, что люди из оккупированного Донбасса, которые уже 9-ый год страдают от "русского мира", не интересуют их и являются для них "вторым сортом".

Россияне спешно покидают оккупированную территорию Запорожской области

Вероятно, в предвкушении контрнаступления ВСУ оккупанты на временно оккупированной территории Запорожской области бегут, пытаясь похитить с собой все. По данным Генштаба ВСУ в Энергодаре под так называемую "эвакуацию" подверглись члены семей работников Запорожской АЭС. Их обещали отвезти в бердянск и Кирилловку и поселить в гостинице и туристических базах, зато их вывезли в Ростов-на-Дону и поселили в палаточных городках под открытым небом.

За прошедшую неделю большинство окупантов покинуло Большую Белозерку Запорожской области. Они на собственных транспортных средствах отправились в направлении временно оккупированного Крыма