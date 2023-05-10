Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на власні джерела. Окупанти масово звозять колаборантів з окупованої частини Запорізької області у Донецьк, а потім планують відправляти їх у Росію.

Зверніть увагу Окупанти планують "евакуювати" із ЗАЕС понад 3 тисячі працівників, – Енергоатом

"Рускій мір"в Донецьку дивує навіть колаборантів

Колаборантів, яких завозять у Донецьк, дивує те, що це місто зараз виглядає гірше, ніж звичайне село в Запорізькій області – ось так виглядає "рускій мір" на окупованій території Донеччини та Луганщини. Тому жоден колаборант не бажає залишатися в тимчасово окупованому Донецьку і готовий їхати навіть в умовну Сизрань чи Норильськ, тільки щоб виїхати до Росії. Та й в Донецьку їм ніхто не пропонує залишатися.

Натомість колаборантам обіцяють видати сертифікати на купівлі житла в Росії на 7 мільйонів рублів. Це неабияк розлютило донецьких колаборантів, чиї рідні виїхали в Росію, бо їм окупанти допомагали хіба що разовою виплатою в розмірі 10 тисяч рублів. Мова про купівлі будинків чи квартир навіть не йшла. Таким чином окупанти яскраво продемонстрували, що люди з окупованого Донбасу, які вже 9-ий рік страждають від "руского міра", не цікавлять їх і є для них "другим сортом".

Росіяни поспіхом покидають окуповану територію Запорізької області

Ймовірно, у передчутті контрнаступу ЗСУ окупанти на тимчасово окупованій території Запорізької області втікають, намагаючись викрасти із собою все. За даними Генштабу ЗСУ в Енергодарі під так звану "евакуацію" підпали члени сімей працівників Запорізької АЕС. Їх обіцяли відвезти до бердянська та Кирилівки і поселити в готелі та туристичних базах, натомість їх вивезли до Ростова-на-Дону і поселили в наметових містечках просто неба.

За минулий тиждень більшість окупантів покинула Велику Білозерку Запорізької області. Вони на власних транспортних засобах вирушили у напрямку тимчасово окупованого Криму