Оккупанты беспощадно бьют по "Азовстали" из авиации, танков и артиллерии

Украинский Мариуполь стал символом непокорности, мужества и героизма, а завод "Азовсталь" – символ борьбы наших защитников.

Единственное место, которое не удалось захватить российским оккупантам несмотря на все попытки и сосредоточения сил – завод "Азовсталь". Из-за бессилия враг нещадно обстреливает его.

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Несмотря на тяжелые бои, украинские защитники достойно держат оборону и, как бы им было непросто, бойцы держатся и не готовы складывать оружие.

За сутки – 34 самолетовылета

Полк "Азов", который героически держит оборону "Азовстали" и Мариуполя, сообщил, что за прошедшие сутки на территорию завода было совершено 34 самолетовылета, в том числе 8 вылетов стратегических бомбардировщиков.

Также не прекращает работать вражеская корабельная и ствольная артиллерия, РСЗО, УР-77, танки и прочее. Противник не останавливается в попытках захватить украинскую крепость и продолжает ежедневно совершать штурмы при поддержке пехоты,

– говорится в сообщении "азовцев".

Добавим, что глава Донецкой ОВА Павел Кириленко отметил сегодня, 10 мая, что на территории "Азовстали" находится еще более 100 гражданских, всего в Мариуполе остается около 100 тысяч человек.

Оборона Мариуполя и ситуация на "Азовстали": главное

Российские оккупанты пытаются захватить Мариуполь уже более 2 месяцев. За это время они убили более 25 тысяч местных жителей. Это количество вдвое превышает потери, которые понес город во время оккупации нацистами за два года во время Второй мировой войны.

На территории "Азовстали" в течение двух месяцев находились мирные жители из близлежащих домов, а также украинские защитники. Около 600 женщин, детей и пожилых людей удалось эвакуировать с завода в начале мая, но в заблокированных завалами бомбоубежищах до сих пор могут находиться гражданские.

Российские оккупанты не соблюдают режим тишины. 6 мая они обстреляли из противотанкового ракетного комплекса эвакуационный автомобиль, на котором должны были вывозить гражданских. Тогда 1 военный погиб, еще 6 получили ранения.

Позже захватчики сбросили две бомбы из беспилотников. В результате атаки погибли еще двое военных, которые помогали людям эвакуироваться.

4 мая российские оккупанты прорвались на территорию завода. До сих пор продолжаются ожесточенные бои. Но, несмотря на частичный прорыв, врагу не удалось занять территорию "Азовстали".

Неравнодушные создали специальную петицию с призывом спасти защитников Мариуполя. По состоянию на утро 10 мая она собрала более 1 миллиона подписей.

Сегодня, 10 мая, Мариупольский городской совет опубликовал видео, на котором видно, что над "Азовсталью" до сих пор развевается флаг Украины.

В общей сложности защитники Мариуполя, по словам офицера управления штаба Ильи Самойленко, ликвидировали 2,5 тысяч врагов и еще 5 тысяч ранили. Эти данные были зафиксированы с 24 февраля по 15 апреля.

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