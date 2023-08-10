Оккупанты били дронами-камикадзе из-под Курска: Воздушные силы рассказали о ночной атаке

В ночь на 10 августа россияне атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". Вражеская атака длилась целых 5 часов.

В Воздушных силах сообщили, что россияне атаковали иранскими беспилотниками из северо-восточного направления из района Курска. Атака длилась с 23:00 до 4:00.

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Сколько дронов запустил враг

Всего российские оккупанты применили этой ночью против Украины 10 ударных БПЛА "Shahed-136/131". Силам ПВО удалось уничтожить 7 из них.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны уничтожены 7 вражеских беспилотников. Применены зенитные управляемые ракеты и стрелковое оружие подразделений непосредственного прикрытия,

– сообщили в воздушных силах.

Оккупанты атаковали Ровненскую область

К сожалению, в результате атаки дронами есть "прилеты" в Дубенском районе Ровненской области. Оккупанты попали в нефтебазу.

К счастью, жертв нет. Сейчас на месте происшествия работают 45 спасателей и 14 единиц техники. Также привлечен пожарный поезд.

Химический и радиационный фон в норме. Эвакуация населения не будет применяться.

Также под прицелом снова находилась Хмельницкая область. Местные власти поблагодарили ПВО за качественную работу.