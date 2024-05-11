Оккупанты били по Харькову: в городе слышали взрывы

Около 3:00 ночи 11 мая в Харьковской области в очередной раз объявили тревогу. В самом Харькове сообщили о взрывах.

То, что областной центр атакуют, подтвердил и председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов. Он отметил, что под ударом находится не только Харьков, но и Харьковский район.

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Враг терроризирует область в течение последних суток

Оккупанты наносят удары. Находитесь в укрытиях,

– обратился к жителям области Синегубов.

Пока неизвестно, чем ударили захватчики и каковы последствия этой атаки. Официальную информацию власти обнародуют позже. Уже через 20 минут Харьков всколыхнул второй взрыв.

Прошлой ночью оккупанты тоже терроризировали город. 10 мая, около 3:00 ночи, захватчики атаковали гражданскую инфраструктуру и жилые дома. Повреждения получили более 10 жилых зданий, в 3 из них возникли пожары.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. Их было двое: 11-летний ребенок и 72-летняя пенсионерка. У пожилой женщины была острая реакция на стресс.

Несколько дней назад оккупанты ударили по школьному стадиону

9 мая враг проявил особый цинизм и коварство, ударив по школьному стадиону посреди белого дня. Тогда пострадали 7 человек, среди них 4 – дети. Ребята как раз играли в футбол возле родной школы.

Какая ситуация в Харьковской области: последние новости