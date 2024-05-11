Оккупанты били по Харькову: в городе слышали взрывы
Источник:Олег Синегубов
Около 3:00 ночи 11 мая в Харьковской области в очередной раз объявили тревогу. В самом Харькове сообщили о взрывах.
То, что областной центр атакуют, подтвердил и председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов. Он отметил, что под ударом находится не только Харьков, но и Харьковский район.
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Враг терроризирует область в течение последних суток
Оккупанты наносят удары. Находитесь в укрытиях,
– обратился к жителям области Синегубов.
Пока неизвестно, чем ударили захватчики и каковы последствия этой атаки. Официальную информацию власти обнародуют позже. Уже через 20 минут Харьков всколыхнул второй взрыв.
Прошлой ночью оккупанты тоже терроризировали город. 10 мая, около 3:00 ночи, захватчики атаковали гражданскую инфраструктуру и жилые дома. Повреждения получили более 10 жилых зданий, в 3 из них возникли пожары.
К сожалению, не обошлось без пострадавших. Их было двое: 11-летний ребенок и 72-летняя пенсионерка. У пожилой женщины была острая реакция на стресс.
Несколько дней назад оккупанты ударили по школьному стадиону
9 мая враг проявил особый цинизм и коварство, ударив по школьному стадиону посреди белого дня. Тогда пострадали 7 человек, среди них 4 – дети. Ребята как раз играли в футбол возле родной школы.
Какая ситуация в Харьковской области: последние новости
- Министерство обороны подтвердило, что около 5:00 утра 10 мая враг попытался прорвать оборону в приграничье Харьковщины. Эта попытка состоялась под прикрытием бронетехники.
- Бои, объяснили позже в Генштабе, продолжаются за населенные пункты, которые находились в серой зоне. Командование объяснило, что активизировался враг в направлении Липцев и Волчанска. Ситуация сложная, однако контролируемая Вооруженными Силами Украины.
- Рассказал об осложнении событий на Харьковском направлении и президент Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что тяжелые бои – на всей линии фронта. Особое внимание именно Харьковщине и Часовому Яру в Донецкой области.
- Украинские силы прочитали намерения врага и направят дополнительные подразделения на Харьковское направление. По словам Зеленского, он находится на постоянной связи с главкомом Сырским. Поможет украинским защитникам и военная помощь, которая должна поступить от партнеров.