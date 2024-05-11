Те, що обласний центр атакують, підтвердив і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він наголосив, що під ударом перебуває не лише Харків, а й Харківський район.

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Ворог тероризує область впродовж останньої доби

Окупанти завдають удари. Перебувайте в укриттях,

– звернувся до мешканців області Синєгубов.

Наразі невідомо, чим вдарили загарбники та які наслідки цієї атаки. Офіційну інформацію влада оприлюднить згодом. Вже через 20 хвилин Харків сколихнув другий вибух.

Минулої ночі окупанти теж тероризували місто. 10 травня, близько 3:00 ночі, загарбники атакували цивільну інфраструктуру та житлові будинки. Пошкоджень зазнали понад 10 житлових будівель, у 3 з них виникли пожежі.

На жаль, не обійшлось без постраждалих. Потерпілих було двоє: 11-річна дитина та 72-річна пенсіонерка. У літньої жінки була гостра реакція на стрес.

Кілька днів тому окупанти вдарили по шкільному стадіону

9 травня ворог проявив особливий цинізм та підступність, вгативши по шкільному стадіону посеред білого дня. Тоді постраждали 7 людей, серед них 4 – діти. Хлопці саме грали футбол біля рідної школи.

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