Оккупанты блокируют работу 6 из 7 КПВВ на Донбассе

Из семи открытых пунктов пропуска в районе проведения ООС полноценно работает только один – "Станица Луганская". Украинская сторона обеспечивает свободный пропуск через все КПВВ ежедневно, однако этому препятствуют оккупанты.

В Госпогранслужбе заверили, что все КПВВ функционируют с 8:00 до 16:00. Однако в большинстве дорожных коридоров движение заблокировали оккупанты.

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Оккупанты установили собственный режим пропуска

Так, напротив КПВВ "Новотроицкое" наемники пропускают только отдельных граждан, да и то дважды в неделю – в понедельник и пятницу. За эти дни линию разграничения пересекли 609 человек и 103 транспортных средства во временно оккупированную часть Донецкой области. 471 человек и 117 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию.

В "Станице Луганской" возросла интенсивность пассажиропотока

В "Станице Луганской", в которой действительно полноценно осуществляют пропуск, интенсивность пассажиропотока увеличилась на 23%. За неделю здесь попали на временно оккупированную территорию 9 641 человек, на контролируемую – 9 777 человек.

Пограничники обнаружили 5 человек, которые попытались попасть с оккупированных территорий с частично поддельными документами.

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На оккупированные территории доставили гуманитарную помощь

Тем временем через "Новотроицкое" и "Счастье" проехали 32 грузовых автомобиля с гуманитарной помощью. Средства для очистки воды и медицинское оборудование передали Международный Комитет Красного Креста и посольство Швейцарии. Общий вес гумпомощи – почти 343 тонны.



На оккупированные территории передали помощь Швейцария и Красный Крест / Фото МВД



Вес груза – 343 тонны / Фото МВД