Две ветки влияния хотят разделить Мариуполь, – Андрющенко о том, как сотрудничают оккупанты

На днях в Мариуполе совершили покушение на местного гауляйтера – константина иващенко. Похоже, что это было работой не украинских партизан, а оккупантов и коллаборантов, которые никак не могут поделить между собой власть.

Кто стоит за покушением на иващенко

Об этом 24 каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его информации, неудачное покушение на иващенко – это внутренние "разборки", которые продолжаются в Мариуполе.

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Да, в городе разгорелся большой конфликт. Один из кураторов "русской весны" и депутат Мариупольского совета прошлого созыва от "партии регионов" Петр Иванов собственно и руководил действиями Иващенко. Однако они что-то не поделили между собой, в частности, иващенко хотел перепрыгнуть в "фсбшную карету" во главе с пушилиным. Поскольку иванов – фактически криминальный авторитет и специализируется на рэкете, он, скорее всего, решил отомстить своему приспешнику, который решил переметнуться на другую сторону.

Как россияне оказывают влияние в Мариуполе

Как пояснил Андрющенко, фактически в Мариуполе есть 2 ветви влияния, и обе "фсбшные". Однако за первой стоит фсб во главе с пушилиным, а за второй – фсб с депутатом госдумы саблиным и тем же Ивановым. Они пытаются разделить между собой Мариуполь.

В настоящее время большее влияние оказывают фсбшники с пушилиным. Когда в конце мая – начале лета у оккупантов в Мариуполе также разгорелись внутренние междоусобицы, группа пушилина победила и вышла на первый план. Теперь именно она взяла на себя распределение бюджетных денег.

Тем временем группировка саблина – иванова взяла на себя криминальную сферу. Если пушилин и его прихвостни в большинстве своем распыляют бюджетные деньги россии, то саблин с ивановым отбирают деньги у людей. Они вернули Мариуполь и Мариупольский район в 90-е. Благодаря им там процветает рэкет и рейдерство, у фермеров забирают не только посевы, но и все, что осталось, а у предпринимателей – бизнес.

Кроме того, по наблюдениям законных, украинских, властей Мариуполя, сейчас город пытается прибрать в руки и российское минобороны, которое "контролирует" оккупированную часть Луганщины. В настоящее время временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей существуют отдельно и не поддерживают связи, поскольку имеют разное "руководство".

Почему "власть" в городе так важна для оккупантов

Может случиться так, что Мариуполь также станет каким-то "отдельным городом". За него идет очень большая борьба, потому что здесь ожидается большое нашествие российских бюджетных денег. Поэтому, конечно, все эти предатели дерутся не за родину, и даже не за россию, а за собственные карманы,

– констатировал Андрющенко.

Также он добавил, что такие "разборки" лишь набирают обороты в Мариуполе. Украинская сторона с удовольствием за ними наблюдает и надеется, что такими темпами оккупанты и коллаборанты в Мариуполе уничтожают друг друга. Судя по покушению наиващенко, они уже на правильном пути.

Петр Анойщенко рассказал о борьбе за "власть" в оккупированном Мариуполе: смотрите видео



Отметим, также Андрющенко сообщил о том, что у одного из местных коллаборантов вспыхнуло авто . Он также назвал это последствиями уголовной борьбы Иванова и заявил, что следует ожидать новой волны покушений, подрывов и поджогов.​