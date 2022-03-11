Оккупанты в Буче обстреляли людей, которые стояли на улице и ждали эвакуацию
Источник:телеграм Офиса генпрокурора
Российские захватчики в Буче открыли огонь по местным жителям, которые стояли на улице и ждали эвакуацию. В результате пострадал один человек.
Россияне, проигрывая украинцам наземную войну, продолжают прибегать к террору. Одним из его проявлений является открытие огня по эвакуационным колоннам и людям, пытающимся выехать из опасных городов.
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Оккупанты в Буче обстреляли людей, ожидавших эвакуацию
Очередное нарушение захватчиками законов и обычаев войны произошло 11 марта в Буче.
Военнослужащие России открыли огонь из стрелкового оружия по мирным жителям, ожидавшим эвакуацию в городе Буча,
– отметили в Офисе генпрокурора.
Там добавили, что в результате один человек получил ранения.
Напомним, ранее городской голова Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что из города и соседних населенных пунктов эвакуационная колонна успешно прибыла в Запорожье.