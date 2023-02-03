"Мы же без ни*уя": российский оккупант пожаловался командиру и заявил, что "едет домой"

Российские оккупанты максимально деморализованы и не понимают, почему они должны сидеть в окопах без еды и нормальной экипировки. Нервы захватчиков уже сдают.

Так в телефонном разговоре, который перехватили наши разведчики, оккупант отчитывается своему командиру об обстановке на "передке" и заявляет о своей готовности покинуть боевую позицию и вернуться домой.

Важно Россиянам объясняют, что украинцы – не люди, – ГУР об информационных вбросах врага

В частности, оккупанты жалуются, что не имеют должной экипировки и даже еды. Он спрашивает командира, зачем он там находится. Также захватчик пригрозил снять бронежилет и просто уехать домой.

Мы без жратвы, без них*я, нах*й оно нам нужно, эта х*йня? Мы сейчас психанем, развернемся и уедем отсюда,

– заявил оккупант.

К сожалению, в разговоре не слышно, как на это отреагировал командир российского военного. Уверены, там было много интересного.

Перехвачен разговор оккупанта: смотрите видео

Оккупанты деморализованы

Российские захватчики уже давно поняли, что их в Украине никто не ждет с цветами и объятиями. Украинцы же на всех фронтах делают все возможное, чтобы выгнать врага с нашей земли. Не улучшает моральное состояние врага и безумные потери в рядах оккупантов.

Как рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, 2 февраля на территории Приазовья заметили сразу 8 КамАЗов набитых мертвыми оккупантами. Интересно, что достается оккупантам и от своих же. Все больше мобилизованных россиян жалуются на издевательства со стороны кадыровцев. Есть немало случаев, когда мобилизованные заканчивали жизнь самоубийством на этом фоне.