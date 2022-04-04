Оккупанты депортируют местных жителей Изюма в Россию, – Генштаб ВСУ

Список преступлений, которые россияне совершают в Украине, становится все больше. В частности, оккупанты продолжают принудительно вывозить украинцев на территорию России.

В Генштабе ВСУ заявили, что ситуация на Северском направлении остается без изменений. Там украинская сторона продолжает ликвидировать последствия действий российских захватчиков.

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Оккупанты депортируют местных жителей Изюма в Россию

В то же время на Слобожанщине враг проводит фильтрационные мероприятия, а также принудительно вывозит горожан на территорию государства-агрессора. Речь идет о городе Изюм в Харьковской области. Можно сказать, что россияне проводят депортацию украинцев.

Что еще известно о ситуации в Изюме:

Мэр города Владимир Мацокин заявил, что гуманитарная ситуация в городе не намного лучше, чем в Мариуполе. Известно, что помощь от Украины они получали еще 14 марта.

1 апреля Генштаб ВСУ в Изюме, который временно в оккупации, враг может усиливать свои военные группировки. В частности, они удерживают понтонную переправу через Северский Донец. Главная цель – обеспечение возможности ведения наступательных действий.

Ситуация в Харьковской области по состоянию на 4 апреля: смотреть видео