"Люди – это вторая нефть": зачем россияне депортируют украинских детей
Российские захватчики планируют устроить показательную акцию "эвакуации" населения оккупированной Горловки. Однако оккупантов в первую очередь интересуют дети, которых россияне попытаются принудительно вывезти в Россию.
Директор института стратегических исследований и безопасности Павел Лысянский объяснил 24 Каналу, зачем враг депортирует украинских детей. Также недавно мы сообщали, что в Украину удалось вернуть троих детей с временно оккупированной территории и России.
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Зачем противник депортирует детей с временно оккупированных территорий Украины
Лысянский отметил, в оккупантов есть такое выражение "На каждого убитого россиянина нужно вывезти 10 детей". Потери у россиян огромны, поэтому они стараются побольше депортировать детей из Украины.
Оккупанты говорят так: "Люди – это вторая нефть". Для них это просто трудовой ресурс. Они пытаются так перекрыть свои демографические потери, которые у них на сегодняшний день огромны,
– подчеркнул Павел Лысянский.
Лысянский объяснил, почему оккупанты депортируют украинских детей: смотреть видео
Россияне в первую очередь акцентируют внимание на детях, подростках и молодежи. Люди старше 50 лет, пенсионеры и больные – не интересуют врага.
Обратите внимание! В случае нарушения прав, незаконного перемещения/депортации вас и вашей семьи, вы можете обратиться в Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека:
- по адресу: улица Институтская, 21/8, город Киев, 01008;
- по электронной почте: hotline@ombudsman.gov.ua;
- на горячую линию: 0 800 501 720;
- по телефону: 044 299 74 08.
Сколько всего удалось вернуть детей в Украину
- Недавно стало известно, что с начала полномасштабного вторжения Россия незаконно вывезла на свою территорию более 744 тысяч украинских детей. Однако вернуть на Родину удалось только крошечную часть несовершеннолетних.
- В настоящее время в Украину удалось вернуть 386 юных украинцев. Это всего 0,05% от общего количества похищенных детей. Поэтому Украина призывает мировых лидеров помочь в этом важном вопросе.
- В Гааге провели встречу, чтобы привлечь внимание к нарушению оккупантами прав детей. Это первая делегация, когда в состав, кроме официальных представителей Украины, входят еще шесть детей. Каждый из них, по словам Дмитрия Лубинца, является свидетелем незаконных действий России, которые должны быть признаны военными преступлениями, как геноцидом.