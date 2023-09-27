"Люди – это вторая нефть": зачем россияне депортируют украинских детей

Российские захватчики планируют устроить показательную акцию "эвакуации" населения оккупированной Горловки. Однако оккупантов в первую очередь интересуют дети, которых россияне попытаются принудительно вывезти в Россию.

Директор института стратегических исследований и безопасности Павел Лысянский объяснил 24 Каналу, зачем враг депортирует украинских детей. Также недавно мы сообщали, что в Украину удалось вернуть троих детей с временно оккупированной территории и России.

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Зачем противник депортирует детей с временно оккупированных территорий Украины

Лысянский отметил, в оккупантов есть такое выражение "На каждого убитого россиянина нужно вывезти 10 детей". Потери у россиян огромны, поэтому они стараются побольше депортировать детей из Украины.

Оккупанты говорят так: "Люди – это вторая нефть". Для них это просто трудовой ресурс. Они пытаются так перекрыть свои демографические потери, которые у них на сегодняшний день огромны,

– подчеркнул Павел Лысянский.

Лысянский объяснил, почему оккупанты депортируют украинских детей: смотреть видео

Россияне в первую очередь акцентируют внимание на детях, подростках и молодежи. Люди старше 50 лет, пенсионеры и больные – не интересуют врага.

Обратите внимание! В случае нарушения прав, незаконного перемещения/депортации вас и вашей семьи, вы можете обратиться в Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека:

по адресу: улица Институтская, 21/8, город Киев, 01008;

по электронной почте: hotline@ombudsman.gov.ua;

на горячую линию: 0 800 501 720;

по телефону: 044 299 74 08.

Сколько всего удалось вернуть детей в Украину