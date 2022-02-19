Оккупанты "для картинки" обстреляли подконтрольный им населенный пункт, – ВСУ

Российские наемники на оккупированном Донбассе снова используют старые методы для своих провокаций. ВСУ сообщают, что оккупанты при этом обвиняют их, и в очередной раз отмечают, что это фейки.

Украинские военные рассказали об очередной циничной провокации боевиков 19 февраля. Террористы обстреляли из тяжелого вооружения собственные позиции в районе населенного пункта Пикузы.

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Создают картинку для пропагандистских СМИ

В ВСУ отмечают, что в этом обстреле дерзко хотят обвинить их, чтобы создать картинку для журналистов, которые распространяют пропаганду Путина.

Такими действиями захватчики в очередной раз продемонстрировали свое циничное и безразличное отношение к жизни и здоровью мирных жителей. Враг продолжает свои пропагандистские методы ведения информационной войны, чтобы обвинить ВСУ в обстрелах гражданского населения, скрывая этим свои коварные действия,

– говорят украинские военные.

Обстрел позиций украинских защитников начался около 4.00 часов утра. Стреляли в районе населенного пункта Водяное с направления Заиченко.

Данные разведки показывают, что одновременно с этим были зафиксированы разрывы в районе населенного пункта Пикузы. Это является доказательством того, что оккупационные силы пытаются выдать обстрел своих позиций за ответный огонь наших военных.

Провокации оккупантов

Российские наемники на оккупированном Донбассе продолжают применять оружие, которое запрещено минскими соглашениями на этом участке фронта. Они били по защитникам Орехового и совершают свои провокации.

Также в селе Трудовское Волновахского района Донецкой области 18 февраля боевики открыли огонь по жилому кварталу. В результате боевых действий повреждения получили 6 частных домов.

Еще одна "игра" террористов с "эвакуацией" людей из оккупированного Донбасса в Россию. В СНБО предупреждали, что колонны автобусов могут обстрелять и обвинить в этом Украину.

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