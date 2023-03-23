Оккупанты до сих пор в Новой Каховке, - Генштаб опроверг информацию об уходе врага
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Генштаб ВСУ по состоянию на 19:55 23 марта опроверг информацию, что российские оккупанты вышли из Новой Каховки. Об этом ранее сообщили в вечерней сводке.
В Генеральном штабе ВСУ отметили, что российские оккупанты, к сожалению, до сих пор в Новой Каховке. В то же время у врага нет никакого шанса в городе. Украинские защитники освободят город.
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Оккупанты до сих пор временно находятся в Новой Каховке. Информация о якобы уходе противника из данного населенного пункта была обнародована в результате некорректного использования имеющихся данных. Однако, мы непременно освободим и Новую Каховку,
− говорится в сообщении.
Что происходит на Юге
Наталья Гуменюк – руководительница объединенного прессцентра оперативного командования "Юг" – рассказала, что сейчас ВСУ работают над тем, чтобы оккупанты на Юге чувствовали присутствие украинских воинов.
Украинские герои пытаются вычищать полосу в 20 – 30 километров на Левом берегу. Гуменюк подчеркнула: это очень непростая работа. Кроме того, процесс усложняет то, что российские захватчики прячутся за местными жителями.
Но результат работы ВСУ уже ощутим. В частности, обстрелы со стороны Кинбурнской косы существенно уменьшились.