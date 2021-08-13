Как оккупанты на Донбассе агитируют на выборы в Госдуму и обещают 10 тысяч рублей
Источник:24 канал
На оккупированном Донбассе боевики способствуют тому, чтобы люди голосовали на выборах в российскую Думу. Из агитационного автобуса даже раздаются обещания денежного вознаграждения.
Оккупанты подкупают электорат социальными льготами, а Россия уже не скрывает своего присутствия. Об этом сообщает правозащитник Павел Лисянский, основатель "Восточной правозащитной группы".
Между тем Украина осудила привлечение жителей ОРДЛО к выборам в Госдуму России
Агитация от оккупантов
На оккупированной Луганщине проводят активную агитацию, чтобы привлечь местное население к участию в выборах в Госдуму. В городах массово применяют мобильные передвижные точки, агитируют для получения страхового номера индивидуального лицевого счета.
Он необходим для процедуры дистанционного голосования. Кроме агитации, людей привлекают и денежной помощью.
Как оккупанты агитируют участвовать в выборах в Думу: смотрите видео 24 канала
Как жителям Донбасса дают незаконное право на голос и деньги
Лишь в начале июля на оккупированном Донбассе выдали более 700 тысяч паспортов России. Это первый шаг, чтобы затянуть их в выборы. Голосование будет проходить через портал "госуслуги", для этого необходимо получить индивидуальный номер.
Далее аккаунт используется на платформе Дистанционное электронное голосование (ДЭГ), а само голосование будет приходить в "миграционных" и "информационных" центрах, а также в передвижных мобильных пунктах.
Павел Лисянский объясняет, что для привлечения жителей оккупированного Донбасса боевики пошли на хитрость – всем, кто получает страховой номер, выписывают помощь по так называемому "материнскому капиталу". Это программа государственных дотаций, сумма выплат в которой достигает 10 тысяч рублей (это около 3,6 тысячи гривен).Важно! Россияне проявляют низкую активность и массово признаются, что не будут участвовать в выборах. В 2021 году о точном участии в выборах заявили только 22% опрошенных россиян. Для сравнения в 2004 году таких было 55%.
По сути Кремль уже не скрывает свое официальное финансовое присутствие в ОРДЛО, и эта программа еще раз подтверждает, что Москва вливает огромные деньги даже в имитацию избирательного процесса,
– говорит Лисянский.
Выборы в Думу и оккупированный Донбасс: главное
- Выборы в Госдуму России пройдут 19 сентября 2021 года. Перед тем Кремль активно выдавал российские паспорта на временно оккупированных территориях.
- Проектом постановления ЦИК России жителям оккупированных Донецкой и Луганской областей, которые имеют российские паспорта, разрешили голосовать на этих выборах в Госдуму.
- Проявить активность на незаконных выборах Россия позволяет даже онлайн, предварительно зарегистрировавшись.
- 20 июля Дмитрий Козак заявил, что массовая раздача российских паспортов на территориях оккупированного Донбасса ничего не значит.
- Украина выражает решительную ноту протеста как против массовой выдачи паспортов, так и участия жителей оккупированных территорий в выборах.