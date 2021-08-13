Как оккупанты на Донбассе агитируют на выборы в Госдуму и обещают 10 тысяч рублей

На оккупированном Донбассе боевики способствуют тому, чтобы люди голосовали на выборах в российскую Думу. Из агитационного автобуса даже раздаются обещания денежного вознаграждения.

Оккупанты подкупают электорат социальными льготами, а Россия уже не скрывает своего присутствия. Об этом сообщает правозащитник Павел Лисянский, основатель "Восточной правозащитной группы".

Между тем Украина осудила привлечение жителей ОРДЛО к выборам в Госдуму России

Агитация от оккупантов

На оккупированной Луганщине проводят активную агитацию, чтобы привлечь местное население к участию в выборах в Госдуму. В городах массово применяют мобильные передвижные точки, агитируют для получения страхового номера индивидуального лицевого счета.

Он необходим для процедуры дистанционного голосования. Кроме агитации, людей привлекают и денежной помощью.

Как оккупанты агитируют участвовать в выборах в Думу: смотрите видео 24 канала

Как жителям Донбасса дают незаконное право на голос и деньги

Лишь в начале июля на оккупированном Донбассе выдали более 700 тысяч паспортов России. Это первый шаг, чтобы затянуть их в выборы. Голосование будет проходить через портал "госуслуги", для этого необходимо получить индивидуальный номер.

Далее аккаунт используется на платформе Дистанционное электронное голосование (ДЭГ), а само голосование будет приходить в "миграционных" и "информационных" центрах, а также в передвижных мобильных пунктах.

Павел Лисянский объясняет, что для привлечения жителей оккупированного Донбасса боевики пошли на хитрость – всем, кто получает страховой номер, выписывают помощь по так называемому "материнскому капиталу". Это программа государственных дотаций, сумма выплат в которой достигает 10 тысяч рублей (это около 3,6 тысячи гривен).

Россияне проявляют низкую активность и массово признаются, что не будут участвовать в выборах. В 2021 году о точном участии в выборах заявили только 22% опрошенных россиян. Для сравнения в 2004 году таких было 55%.

По сути Кремль уже не скрывает свое официальное финансовое присутствие в ОРДЛО, и эта программа еще раз подтверждает, что Москва вливает огромные деньги даже в имитацию избирательного процесса,

– говорит Лисянский.

Выборы в Думу и оккупированный Донбасс: главное