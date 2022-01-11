Оккупанты на Донбассе приводят войска в готовность: усиленно ищут резервистов

Украинская разведка предупредила о действиях российских наемников на Донбассе. Оккупанты продолжают держать свои войска в боевой готовности.

10 января донецкие и луганские боевики начали "неделю боевой и мобилизационной готовности". Запланировали, в частности, сборы с резервистами.

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Оккупанты разыскивают резервистов

Военные части оперативной группировки российских оккупационных войск пробуют доукомплектовать. Боевики проверяют работу развернутых пунктов приема личного состава и военной техники.

Кроме того, силовые структуры оккупационных администраций усиленно разыскивают тех, кого считают приписчиками "районных военных комиссариатов", но уклоняются от прохождения сборов.

Какая ситуация на блокпостах и ​​КПВВ

Пророссийские боевики продолжают блокировать дорожные коридоры на Донбассе. Они препятствуют пересечению ряда контрольных пунктов въезда – выезда.

9 января, например, российские наемники не пропустили патруль ОБСЕ через блокпост в Станице Луганской. Обосновали это якобы "отсутствием предварительного уведомления".

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