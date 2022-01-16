Оккупанты на Донбассе ранили украинского военного
Источник:фейсбук ООС
Пророссийские боевики на Востоке Украины ранили украинского военного. В частности они били из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.
Ранение боец получил 16 января. Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.
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Украинский военный получил ранения на Востоке
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении,
– говорится в сообщении.
По предварительной информации, состояние его здоровья – удовлетворительное.
С начала суток, 16 января, вооруженные формирования России один раз нарушили режим прекращения огня. В частности в сторону Катериновки открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.Обратите внимание! В течение 2021 года пророссийские боевики многократно обстреливали украинские позиции. Из-за действий российских наемников Украина потеряла 84 своих защитников.
Коротко о последних новостях с Востока Украины
- За прошедшие сутки, 15 января, оккупанты не нарушали режим прекращения огня. Военнослужащие ООС контролировали ситуацию и продолжали выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России.
- 16 января украинские воины на Донбассе показали, как отрабатывают точечные удары по российским оккупантам. Им помогают собратья из десантно-штурмовой группы "Медведи". Смотрите видео здесь.
- Кроме того, 16 января Украина чтит День памяти киборгов, погибших во время обороны Донецкого аэропорта. Бойцы 242 дня мужественно защищали аэродром. Вышли только тогда, когда российские наемники полностью уничтожили сооружение. О них говорят, что не выдержал бетон, а они выстояли.
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Полный текст публикации ООС
Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.
С начала суток со стороны вооруженных формирований России зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. В сторону Катериновки вооруженные формирования России открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.
Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России.