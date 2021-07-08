Оккупанты на Донбассе ранили украинского воина

Боевики продолжают цинично нарушать режим "тишины" и обстреливать укаинские позиции. В результате вражеского огня один украинский воин пострадал.

Ранение украинский защитник получил в районе оперативно-тактической группировки "Восток". Где именно вражеский выстрел задел воина – в ООС пока не сообщают.

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В каком состоянии раненый военный

Защитник из группировки "Восток" пострадал от пулевого ранения. Его оперативно госпитализировали и оказали медицинскую помощь. Сейчас его состояние здоровья удовлетворительное.

На месте происшествия работал руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка. О наглых действиях оккупантов украинская сторона сообщила в ОБСЕ.

Как прошли предыдущие сутки на Донбассе

В течение 7 июля пророссийские боевики 7 раз нарушили "тишину".

Российские наемники стреляли из минометов 82 и 120 калибра, автоматических станковых гранатометов, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы раздавались было возле Песков, Старогнатовки, Золотого-4, Причепиловки и Авдеевки.

В результате вражеских действий один военный получил осколочное ранение. Ему оказали первую помощь и отправили в госпиталь. Состояние бойца – удовлетворительное.

Заметим, украинские защитники открывали огонь в ответ на атаки боевиков.