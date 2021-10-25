Оккупанты на Донбассе ранили украинского защитника: он в тяжелом состоянии
25 октября 2021 , 17:41Читати новину українською
Источник:штаб ООС
Пророссийские боевики в течение 25 октября 4 раза нарушили "тишину". Вследствие враждебных действий один украинский военный получил ранение.
Воину оперативно оказали первую помощь. После этого его отвезли в госпиталь.
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Сейчас состояние здоровья украинского защитника – средней тяжести.
Наши защитники открывали огонь и заставили противника прекратить огневую активность,
– рассказали в штабе ООС.
Ситуация на Донбассе 25 октября
- Возле Каменки враг обстрелял позиции наших воинов из минометов калибра 82 миллиметра
- Вблизи Песков оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.
- Неподалеку Золотого-4 российские наемники обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
- На Луганщине зафиксировали пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии соприкосновения.
В штабе ООС отметили, что ситуацию в зоне боевых действий полностью контролируют Вооруженные силы Украины.Обратите внимание! За сутки 22 октября русские наемники ранили сразу двух украинских военных. Воинов отправили в больницу в удовлетворительном состоянии.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала