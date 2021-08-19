Оккупанты на Донбассе убили украинского военного

Пророссийские боевики 19 августа обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате один военный погиб.

По состоянию на утро оккупанты уже успели 3 раза обстрелять позиции Операции объединенных сил.

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Где били боевики

Неподалеку Новоалександровки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия.

Возле Крымского – стреляли из минометов 120 калибра.

Недалеко от Нью-Йорка брались за станковые противотанковые гранатометы.

В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение и погиб. Украинские военные на обстрелы противника открыли ответный огонь.

Что происходило на Донбассе 18 августа

Редакция 24 канала выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Боевики также 3 раза за сутки сорвали тишину. Стреляли возле Широкино, опытного и Водяного, что на Приазовье.

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