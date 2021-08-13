"Наша родина – Россия": оккупанты выпустили циничную азбуку для детей – фото

13 августа 2021 , 22:13
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Источник:

телеграм-канал Perepichka News

Оккупанты продолжают "зомбировать" детей на Донбассе. Накануне начала учебного года там выпустили циничную азбуку для первоклассников.

В сети оккупанты показали видео, в котором восхваляют книгу. На обложке указано, что ее автором является Сергей Волков, а художницей – Дарья Лысакова.

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Героини видео (вероятно, учительницы младших классов) отметили, что пока азбуку видело ограниченное количество людей. Впрочем, до 1 сентября планируют напечатать достаточно экземпляров, чтобы раздать первоклассникам.

На одной из первых страниц "Азбуки Донбасса" разместили обращение главаря пророссийских боевиков – Дениса Пушилина. Он утверждает, что в книге дети найдут "слова, дорогие для жителей Донбасса".

Несколько букв и как их иллюстрируют в "Азбуке Донбасса":

  • б – борщ "донбасский";
  • д – Донбасс;
  • з – завод;
  • к – Кальмиус (река);
  • р – Россия (авторы книги называют ее родиной);
  • с – Саур-могила (курган, который захватили российские наемники);
  • ц – цемент;
  • ш – шахта. 

Военная подготовка в школах оккупированного Донбасса

  • Ранее уполномоченный по правам человека Людмила Денисова обратила внимание на то, что оккупанты проводят на Донбассе системную политику милитаризации детей.
  • Обычные школы они превращают в кадетские корпуса военного и казацкого типа. Там ученикам навязывают негативное отношение к Украине.
  • Такие возмутительные действия оккупационных властей, подчеркнула Денисова, грубо нарушают права детей, закрепленные в Конвенции ООН.
Автор: Ірина Буртик