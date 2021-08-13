"Наша родина – Россия": оккупанты выпустили циничную азбуку для детей – фото

Оккупанты продолжают "зомбировать" детей на Донбассе. Накануне начала учебного года там выпустили циничную азбуку для первоклассников.

В сети оккупанты показали видео, в котором восхваляют книгу. На обложке указано, что ее автором является Сергей Волков, а художницей – Дарья Лысакова.

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Героини видео (вероятно, учительницы младших классов) отметили, что пока азбуку видело ограниченное количество людей. Впрочем, до 1 сентября планируют напечатать достаточно экземпляров, чтобы раздать первоклассникам.

На одной из первых страниц "Азбуки Донбасса" разместили обращение главаря пророссийских боевиков – Дениса Пушилина. Он утверждает, что в книге дети найдут "слова, дорогие для жителей Донбасса".

Несколько букв и как их иллюстрируют в "Азбуке Донбасса":

б – борщ "донбасский";

– борщ "донбасский"; д – Донбасс;

– Донбасс; з – завод;

– завод; к – Кальмиус (река);

– Кальмиус (река); р – Россия (авторы книги называют ее родиной);

– Россия (авторы книги называют ее родиной); с – Саур-могила (курган, который захватили российские наемники);

– Саур-могила (курган, который захватили российские наемники); ц – цемент;

– цемент; ш – шахта.

Военная подготовка в школах оккупированного Донбасса