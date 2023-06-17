Оккупанты планируют теракт на "Крымском титане": Путин приказал готовить химвойска

Российские оккупанты, вероятно, готовятся совершить еще один масштабный теракт, последствия которого ощутит весь мир. Вероятно захватчики собираются взорвать "Крымский титан".

Сейчас на территории временно оккупированного Крыма, очевидно, происходят заранее спланированные действия по совершению еще одного теракта – на этот раз на "Крымском титане". Высшее руководство их согласовало.

Обратите внимание Техногенная катастрофа и новый экоцид: какими могут быть последствия подрыва "Крымского титана"

Путин поручил готовить химвойска

Владимир Путин уже поручил готовить химвойска. Соответствующее заявление он сделал во время шабаша с "военкорами" 13 июня. Официальная причина – преодоление последствий подрыва Каховской ГЭС, который совершила Россия. В то же время отмечают, что для такого типа работ химвойска не нужны. Кстати, стоит также упомянуть, что Россия не делает ничего, чтобы ликвидировать последствия своего теракта на Каховской ГЭС.

Реальная цель размещения там химических войск может заключаться в провокации на заводе "Титан". Россия может выполнить очередную техногенную катастрофу,

– говорят в "Атеше".

В ГУР МО заявили, что Россия планирует остановить "Крымский титан"

Несколько дней назад в ГУР МО сообщили, что Россия планирует остановить "Крымский титан". После подрыва Каховской ГЭС процессы производства были нарушены до критического уровня.

Оккупанты не смогут нормализовать работу, поэтому собираются остановить завод. Кроме того, есть данные о заминировании "Крымского титана". В частности, минируют цехи, а также закладывают взрывчатку на заводской территории.

По данным разведки, на холодильном оборудовании предприятия в целом используется до 200 тонн технологического аммиака.

В то же время в ГУР МО подчеркнули, что, очевидно, Россия в очередной раз пытается прибегнуть к шантажу цивилизованного мира. Российские варвары уже совершили экоцид и продолжают угрожать новыми терактами.

По данным источников 24 Канала, оккупанты могут готовиться к теракту на "Крымском титане", поскольку рассылают такие приказы.



Такие приказы получают оккупанты / Источники 24 Канала

К слову, ранее стало известно, что оккупанты уже готовят эвакуацию так называемых "власти" из Крыма.