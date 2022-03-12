Оккупанты в Херсонской области готовят референдум о создании ХНР, – депутат

Российские оккупанты могут использовать на Херсонщине сценарий оккупации частей Донецкой и Луганской областей. Враг готовит референдум по созданию ХНР.

"Создание ХНР превратит наш край в безнадежную дыру"

О возможной подготовке референдума сообщил депутат областного совета Сергей Хлань. Он рассказал, что оккупанты звонят депутатам с вопросом о сотрудничестве. Хлань утверждает, что ответил категорическим отказом.

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Хлань обратился к депутатам Херсонского областного совета. Он призвал не идти на сотрудничество с российскими оккупантами.

Уважаемые коллеги, я уверен, что вы понимаете последствия вашего решения. Создание ХНР превратит наш край в безнадежную дыру без жизни и будущего. Не дайте им ни одного голоса! Не дайте им никакой возможности легитимизировать ХНР! Все государство будет смотреть на вас и никаких оправданий сотрудничества с оккупантами быть не может!

– написал депутат.

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Текст публикации Сергея Хланя в фейсбуке

В Херсонской области готовят референдум по созданию ХНР. Оккупанты звонят по телефону депутатам Херсонского Областного совета с вопросом готовы ли мы сотрудничать с ними. Категорически отказался.

Обращаюсь ко всем депутатам Херсонского областного совета. Уважаемые коллеги, я уверен, что вы понимаете последствия вашего решения. Создание ХНР превратит наш край в безнадежную дыру без жизни и будущего.

Не дайте им ни одного голоса! Не дайте им никакой возможности легитимизировать ХНР! Все государство будет смотреть на вас, и никаких оправданий сотрудничества с оккупантами быть не может!

Не поверю, что вам будет хуже обычных людей Мариуполя, Чернигова, Харькова, Сум, Гостомеля которые уже две недели переносят бесчеловечные страдания, но не сдаются!

Войдите в историю Украины не предателями, никому не нужные, а действительно гражданами, чьи имена будут помнить следующие поколения.