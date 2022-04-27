Оккупанты хотели улучшить тактическое положение в направлении Запорожья: отошли с потерями

Генеральный штаб ВСУ сообщил, какие действия совершают подразделения оккупационных войск России на Южнобугском направлении.

Согласно информации, российские военные, прикрываясь огнем артиллерии, продолжают усовершенствование инженерного оборудования позиций.

Важно На Запорожье оккупанты разыскивают и допрашивают журналистов, чтобы заставить их к сотрудничеству

Кроме того, они пополняют запасы материально-технических средств, боеприпасов, горючего, а также производят воздушную разведку.

Российские оккупанты пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья. Успеха нет, с потерями отошли,

– отметили в Генштабе.

Также сообщили, что на временно захваченной территории Запорожской области российские военные осматривают дома местных жителей. Так, они пытаются выявить места жительства представителей силовых структур Украины.

Тем временем в оккупированном Энергодаре оккупанты поставили на блокпосты подростков 12 – 15 лет: смотрите видео