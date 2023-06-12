Оккупанты хотят прикрыться своими детьми: сколько россиян уже могли уехать из Крыма
С временно оккупированного Крыма начинают выезжать россияне. Туристический сезон не начался даже после агитационных реклам и фейковых рейтингов.
В Крыму май, который всегда являлся началом туристического сезона, стал провальным. Об этом 24 Каналу рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.
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Для чего россияне прикрываются детьми
Эскендер Бариев объяснил, что даже Российский союз туристической индустрии официально обращался к правительству России за помощью. Такие мольбы спасти ситуацию вызваны частыми взрывами на территории Крыма и тем, что западное и восточное побережье полностью в защитных сооружениях, поэтому отдыхать фактически негде и где. Более или менее доступным является юг Крыма.
Также россияне даже с целью пропаганды запускают рекламы с призывом приезжать на отдых, аргументируя тем, что Крым вошел в ТОП-5 развивающихся туристических мест.
Они пытаются прикрыться детьми: планируют из Белгородской области 1000 детей привезти в Крым, активно проводят рекламу в странах СНГ, чтобы пригласить детей на международные изменения,
– добавил он.
За счет федерального бюджета россияне пытаются заполнить базы и все же продемонстрировать, что в Крыму все хорошо и туристы спокойно отдыхают на море.
Из Крыма уезжают люди
Член Меджлиса крымскотатарского народа рассказал, что есть информация, что около 20% россиян все-таки уехали из Крыма. Об этом свидетельствует падение спроса на жилье. Впрочем, эти данные проверяются.
Россияне выдают сертификаты на жилье людям из Запорожской области, однако и здесь не обошлось без обмана. Покупатели подписывают договоры с продавцами с большой задолженностью, потому что в федеральном бюджете денег не хватает.
По его словам, многие украинцы тоже покидают Крым, чтобы не оказаться в заложниках в российской армии. Оккупантам, конечно, это не очень нравится, поэтому они постоянно проводят проверки местного населения.
Новости из Крыма
- 10 июня в район железнодорожного вокзала Симферополя посетил "хлопок", испугавшая россиян. Там стояли военные эшелоны и хранились горюче-смазочные материалы.
- Черноморский флот начинают перебазировать из Крыма в Новороссийск Краснодарского края.
- В ГУР сообщили, что коллаборанты понимают, что удержать Крым во время контрнаступления ВСУ им будет очень сложно.