У Криму травень, який завжди був початком туристичного сезону, став провальним. Про це 24 Каналу розповів член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.

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Для чого росіяни прикриваються дітьми

Ескендер Барієв пояснив, що навіть Російський союз туристичної індустрії офіційно звертався до уряду Росії за допомогою. Такі благання врятувати ситуацію викликані частими вибухами на території Криму та тим, що західне та східне узбережжя повністю у захисних спорудах, тож відпочивати фактично немає як і де. Більш-менш доступним є південь Криму.

Також росіяни навіть з метою пропаганди запускають реклами із закликом приїжджати на відпочинок, аргументуючи тим, що Крим увійшов у ТОП-5 туристичних місць, що розвивається.

Вони намагаються прикритися дітьми: планують із Бєлгородської області 1000 дітей привезти до Криму, активно проводять рекламу в країнах СНД, щоб запросити дітей на міжнародні зміни,

– додав він.

Коштом федерального бюджету росіяни намагаються заповнити бази і все ж продемонструвати, що в Криму все добре й туристи спокійно відпочивають на морі.

Із Криму виїжджають люди

Член Меджлісу кримськотатарського народу розповів, що є інформація, що близько 20% росіян все-таки виїхало з Криму. Про це свідчить падіння попиту на житло. Втім, ці дані наразі перевіряються.

Росіяни натомість видають сертифікати на житло людям із Запорізької області, проте і тут не обійшлося без обману. Покупці підписують договори із продавцями із великою заборгованістю, бо у федеральному бюджеті грошей не вистачає.

За його словами, багато українців теж покидають Крим, щоб не опинитися у заручниках в російської армії. Окупантам, звісно, це не дуже подобається, тому вони повсякчас проводять перевірки місцевого населення.

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