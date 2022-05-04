Оккупанты хотят присоединить Херсон к Крыму без референдума, – волонтер

Россияне продолжают держать Херсон в оккупации. Однако мирные жители выходят на протесты и показывают нежелание жить в городе под российским флагом. Поэтому оккупанты решили оставить попытки провести референдум и планируют присоединить Херсонскую область к аннексированному Крыму.

Об этом рассказала волонтер из Херсона Ирина Салихова в эфире 24 канала.

К теме В Херсоне наконец-то заработала украинская мобильная связь, но с проблемами

По ее словам, российские оккупанты встретились с яростным сопротивлением местных в Херсоне.

Они поняли, что создать картинку для росСМИ не удастся, потому что херсонцы громко заявляют о своем нежелании быть в составе России путем фейкового референдума.

– подчеркнула волонтер.

Ирина Салихова говорит, что оккупанты уже заявляют, что просто присоединят Херсонскую область к аннексированному Крыму, без референдума.

Волонтер рассказала, что оккупанты начали завозить в город рубли, но на самом деле это просто подделки. Кроме того, в некоторых торговых сетях стали появляться ценники и в гривнах, и в рублях. "Но херсонцы от гривни отказываться не собираются", – подтвердила она.

Салихова заверила, что власти Херсона не поддержали оккупантов и покинули здание городского совета. "Управлять" российские военные посадили уже своего коменданта, а местные власти работают удаленно и продолжают выполнять свои обязанности.

К слову, в апреле российские оккупанты похитили бывшего мэра Херсона Владимира Николаенко. Теперь с ним решили снять пропагандистский сюжет, но что-то пошло для оккупантов не по плану. Николаенко на камеру сказал, что Роман Шухевич – герой для всей страны.

Какая ситуация в Херсоне: последние новости

Херсонский облсовет обратился к жителям, которые находятся во временной оккупации. Политики отметили, что Украина о них помнит и пообещали освободить город в ближайшее время.

Пока российские войска в Херсонской области пытаются выйти на ее административные границы. Для этого оккупанты ищут слабые места в позициях украинских военных.

Кроме того, 3 мая российские войска обстреляли Кочубеевскую общину Херсонской области. Есть погибший и раненый.

Интересное видео – стало известно, для чего Соловьев ездил в Мариуполь