Попадают прямо в цель, наши – в 3 километрах от нее: оккупанты хвалят ВСУ

ВСУ успешно поражают позиции россиян на юге Украины. Оккупанты сами признают мастерство украинских аэроразведчиков и артиллеристов.

Об этом свидетельствует очередной перехваченный разговор оккупантов, обнародованный Главным управлением разведки МО Украины. Во время разговора российский военный жалуется на затрудненное положение оккупационных войск на Херсонском направлении.

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Оккупант отметил мастерство украинских артиллеристов

По словам россиянина, украинцы очень умело отрабатывают по целям врага.

В бинокль смотришь – ага, ангар, вот украинцы, двое в футболке вышли или вообще без футболки. "Птичку" запустили, "птичка" пожужжала, координаты списала, технику увидела. Он по рации сказал, все – либо двустволка, на*уй, либо арта туда прилетела, прямо в цель,

– сказал оккупант.

Россияне стреляют по своим

В то же время оккупант заметил, что сами россияне вообще не способны метко бить по целям.

А наши... Координаты даешь, а они вообще в 3 километрах от украинцев куда-то туда стреляют или вообще по своим. А украинцы там сидят и думают: "Вы, русские, е*анутые, что ли?"

– сказал оккупант.

Как россияне сами помогают ВСУ

По словам россиянина, такая же ситуация с минометными обстрелами. Оккупант жалуется, что "коллеги" по службе стреляют по собственным позициям.

"Из передовой кричат:" Зачем вы по нам с тыла стреляете?". По собственной же пехоте еб*шат", – отметил российский военный.

Эту информацию сразу же используют украинские военные.

Только сказали: "Зачем по своим х*ярите?", как украинцы получили перехват, и туда же минометы закладывают,

– рассказал оккупант.

Россиянин жалуется на огромные потери

Собеседник россиянина отмечает, что в России по телевизору рассказывают, что на фронте в Украине все хорошо. На это оккупант ответил, что как только российские военные выходят на передовую, их сразу накрывает украинская артиллерия.

Все, русские бамс – назад. А наш комбриг кричит: "Копайтесь поглубже". А смысл? "Птичка" прилетела, гранату прямо в окоп бросила – все, считай – братская могила,

– сказал россиянин.

Оккупант также жалуется на то, что на Херсонщине среди российских военных много "200-х" и "300-х".

"Ребята лежат "200-е" на передовой, их просто оттуда не могут вытащить. А они там лежат с 8 сентября. Все боятся туда ехать", – сказал россиянин.

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ВСУ уничтожают врага в Херсонской области: последние новости

В США заявили, что увидели прогресс в продвижении украинской армии возле Херсона. По их данным, наши военные уже могут бить стандартной артиллерией.

Издание Financial Times прогнозирует, что освобождение Херсона от российской оккупации возможно уже до конца октября. По всей вероятности, такие прогнозы основываются на определенных данных журналистов о поставках оружия российским войскам.

ВСУ продолжают идти в контрнаступление на Херсонщине, за последний месяц наши бойцы освободили почти 30 населенных пунктов. Бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак предположил, что ВСУ будут максимально обходить город и брать россиян в кольцо и оперативное окружение.

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