Оккупанты закрыли Энергодар и с оружием заставляют местных голосовать на "референдуме"

Россияне под дулами автоматов проводят фейковый "референдум" в оккупированном Энергодаре. Оккупанты заставляют людей голосовать, угрожая мобилизацией.

В украинской разведке сообщают, что оккупанты запретили жителям Энергодара выезд на подконтрольную Украине территорию и вообще за пределы города. Под особым контролем оказались сотрудники оперативных смен Запорожской АЭС.

К теме Финальный день безумия: оккупанты объявили о "90% явке" в Луганской области

Российские военные патрулируют улицы

Отмечается, что улицы Энергодара и окрестных населенных пунктов практически пусты, ведь местные жители стараются не выходить из дома без крайней необходимости. Улицы патрулируют российские военные, имеющие при себе анкеты для голосования на фейковом "референдуме".

На всех встречных наводят оружие, выдают "бюллетени для голосования" и указывают, где именно нужно поставить "галочку". Зафиксированы нередкие случаи принуждения голосовать за давно умерших родственников,

– говорится в сообщении.

В ГУП МО сообщили, что всем, кто отважился "проголосовать" против присоединения к россии, угрожают "мобилизацией".

Что известно о фейковых "референдумах"

С начала полномасштабной агрессии россияне неоднократно назначали даты псевдореферендумов, которые были вынуждены переносить по разным причинам. Когда в сентябре началось стремительное контрнаступление ВСУ, гауляйтеры на оккупированных территориях одновременно объявили о "референдумах", которые начались 23 сентября.

Предатели планируют обратиться к владимиру путину, чтобы включить оккупированные территории Украины в состав россии. Путин уже пообещал поддержать фейковые "референдумы".

Мировые лидеры и партнеры Украины подчеркнули, что не будут признавать какие-либо фикции захватчиков. Президент США Джо Байден сказал, что Америка осуждает псевдореферендумы и никогда не признает аннексию украинских территорий россией. Также в США готовы ужесточить санкции против россии.

На так называемые "референдумы" россия пригласила фейковых "международных наблюдателей". Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец опубликовал список наблюдателей и передал его СБУ и МИД.

В разведке Британии предполагают, что 30 сентября путин может объявить об аннексии украинских территорий.

К сведению – оккупанты провалили "референдум" в Мариуполе: смотрите видео