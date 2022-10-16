Оккупанты эвакуируют из Херсона так называемые "государственные учреждения"
16 октября 2022 , 18:29Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Несмотря на заявления, что Россия на оккупированных территориях "навсегда", кажется, они и сами не очень в это верят. Так, из Херсона вдруг начали выезжать так называемые "государственные учреждения".
Похоже, их все же ужасает контрнаступление защитников Украины. Об этом рассказали в оперативной сводке 16 октября в Генштабе.
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Уезжают в Крым
Из города уже выехали сотрудники банков, а также оккупанты с собой захватили имущество банков и пенсионного фонда. Все это было вывезено на территорию временно оккупированного Крыма.