Оккупанты эвакуируют из Херсона так называемые "государственные учреждения"

Несмотря на заявления, что Россия на оккупированных территориях "навсегда", кажется, они и сами не очень в это верят. Так, из Херсона вдруг начали выезжать так называемые "государственные учреждения".

Похоже, их все же ужасает контрнаступление защитников Украины. Об этом рассказали в оперативной сводке 16 октября в Генштабе.

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Уезжают в Крым

Из города уже выехали сотрудники банков, а также оккупанты с собой захватили имущество банков и пенсионного фонда. Все это было вывезено на территорию временно оккупированного Крыма.