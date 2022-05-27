Оккупанты лишь имитируют бурную деятельность по выводу гражданских судов из украинских портов

Россияне делают вид, что активно занимаются созданием гуманитарных коридоров, необходимых для вывода гражданских иностранных судов из украинских портов. Но на самом деле доверять им не стоит.

Россияне только имитируют работу над гумкоридорами

В оперативном командовании "Юг" действия кафиров называют имитацией бурной деятельности. Ведь россияне не довели до конца даже контртеррористическую операцию, которую сами объявили в украинском территориальном море в начале марта. Следовательно, вопрос минирования моря остается открытым.

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Украинские военные подозревают, что кафиры хотят "сыграть на гуманности", чтобы приблизиться к украинским берегам под прикрытием тех же гражданских судов. После чего они могут построить из них "щит" от украинских средств поражения для собственных военных кораблей.

Вероятность ракетных ударов остается

Также в ОК "Юг" отметили, что вероятность ракетных ударов с акватории Черного моря остается высокой. Об этом говорит пребывание в море ракетных кораблей, готовность стратегической авиации и применение береговых ракетных комплексов из Крыма.

Доверия стране и армии, где не соблюдают законы и правила войны, не дружат со здравым смыслом, нет,

– подытожили украинские защитники.

Они призывали не пренебрегать правилами безопасности, доверять проверенным источникам информации и не сомневаться в нашей Победе.

Оперативный свод от ОК "Юг": смотрите видео



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