Масштабный "бизнес": на оккупированных территориях захватчики крадут топливо и перепродают его

На временно оккупированных территориях продолжает обостряться дефицит топлива: российские военные уже начали маскироваться под гражданских, чтобы вывозить топливо для нужд своей армии и продавать его.

Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".

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Какую схему придумали оккупанты?

Несмотря на заявления российской пропаганды о якобы регулярных поставках топлива на АЗС, бензин и дизель остаются в остром дефиците для местных жителей и бизнеса. На этом фоне топливо массово изымают для нужд российской армии под видом "гражданских закупок".

Оккупанты используют циничную тактику маскировки: они переодеваются в гражданскую одежду и на обычных микроавтобусах, доверху забитых канистрами, опустошают заправки, чтобы скрыть реальные логистические маршруты от нашей разведки,

– рассказали агенты "Атеш".

В то же время, по данным движения, обеспечение фронта – не единственная цель российских военных.

Создавая искусственный дефицит топлива, оккупанты также наживаются на этом. По данным "Атеш", отдельные подразделения, в частности "Ахмат", перепродают отобранное у местных жителей топливо по значительно завышенным ценам.

Как сообщают представители движения, скрытая логистика российской армии фактически соединилась с мародерством и стремлением отдельных российских командиров к быстрому заработку.

Но эта маскировка им не поможет – мы фиксируем каждый такой микроавтобус, знаем все точки перепродажи и оперативно передаем координаты туда, куда нужно,

– говорится в сообщении.

Напомним, успешные украинские атаки привели к тому, что дефицит топлива распространился из оккупированного Крыма на соседние районы юга России и даже на Москву. В результате почти по всей России для водителей ввели ограничения на объемы покупки топлива.

В настоящее время самые жесткие ограничения действуют на всех оккупированных территориях Украины, а также на значительной части юга России и Сибири.