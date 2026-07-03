Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

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Яку схему вигадали окупанти?

Попри заяви російської пропаганди про нібито регулярне постачання пального на АЗС, бензин і дизель залишаються в гострому дефіциті для місцевих жителів і бізнесу. На цьому тлі пальне масово вилучають для потреб російської армії під виглядом "цивільних закупівель".

Окупанти використовують цинічну тактику маскування: вони переодягаються в цивільний одяг і на звичайних мікроавтобусах, доверху забитих каністрами, спустошують заправки, щоб приховати реальні логістичні маршрути від нашої розвідки,

– розповіли агенти "Атеш".

Водночас, за даними руху, забезпечення фронту – не єдина мета російських військових.

Створюючи штучний дефіцит пального, окупанти також заробляють на ньому. За даними "Атеш", окремі підрозділи, зокрема "Ахмат", перепродають відібране у місцевих жителів пальне за значно завищеними цінами.

Як повідомляють представники руху, прихована логістика російської армії фактично поєдналася з мародерством і прагненням окремих російських командирів до швидкого заробітку.

Але це маскування їм не допоможе – ми фіксуємо кожен такий мікроавтобус, знаємо всі точки перепродажу та оперативно передаємо координати куди слід,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, успішні українські атаки призвели до того, що дефіцит пального поширився з окупованого Криму на сусідні райони півдня Росії та навіть на Москву. Як наслідок, майже по всій Росії для водіїв запровадили обмеження на обсяги купівлі пального.

Наразі найжорсткіші обмеження діють на всіх окупованих територіях України, а також у значній частині півдня Росії та Сибіру.