Оккупанты могут прикапывать танки Т-62, делать из них стационарные пушки, – военный эксперт

Российские военные в конце мая переместили на Юг Украины 50-летние танки Т-62, которые были глубоко законсервированные. Для такого поведения оккупантов есть два объяснения.

Об этом 24 канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко .

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Почему Россия переместила Т-62 на Юг

Как рассказал Мусиенко, первой причиной того, что после начала полномасштабной войны украинские военные уже уничтожили много новой или модернизированной российской техники.

Александр Мусиенко Руководитель Центра военно-правовых исследований Однако война продолжается. Россия продолжает агрессию, поэтому для выполнения задач им нужна техника. Поэтому они опрокидывают, снимают с хранения эти Т-62.

Другая причина – на Юге русские военные формируют вторую и третью линии эшелонированной обороны, поэтому эти танки могут им там понадобиться для определенных целей.

Они их могут просто использовать для обороны, фактически прикапывая, делая из них такие стационарные пушки, которые будут прикрывать то или иное направление или объект.

– рассказал военный эксперт.

Мусиенко отметил, что это будет преимуществом для оккупантов, ведь таким образом они получат усиление оружием на каком-то направлении. В то же время, даже если россияне будут прикапывать танки, это не означает, что они станут неуязвимыми.

Война России против Украины: важные новости

Российские оккупанты терпят тяжелые потери на Луганщине. В то же время они опрокидывают технику и живую силу по другим направлениям, чтобы захватить части области, которые продолжают держать оборону.

По данным СМИ, в районе порта временно оккупированного Бердянска прогремел взрыв. Оттуда виднеется столб дыма.

В Беларуси опрокидывают военную технику из Гродно ближе к границе с Украиной – в Брестскую область. В частности, по железной дороге перевозят десятки БМП и зенитные ракетные комплексы.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал , что риски ракетных ударов российских оккупантов с Черного моря увеличиваются. Там снова появляются вражеские корабли, имеющие на борту "Калибры".

Оккупанты в Херсонской области хотят возобновить работу Генической районной электрической сети АО "Херсоноблэнерго". В дальнейшем предприятие планируют "национализировать", то есть фактически украсть.

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