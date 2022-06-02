Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Чому Росія перемістила Т-62 на Південь

Як розповів Мусієнко, першою причиною є те, що після початку повномасштабної війни українські військові вже знищили багато нової чи модернізованої російської техніки.

Олександр Мусієнко

Керівник Центру військово-правових досліджень

Однак війна триває. Росія продовжує агресію, тому для виконання завдань їм потрібна техніка. Тож вони перекидають, знімають зі зберігання ці Т-62.

Інша причина – на Півдні російські військові формують другу та третю лінії ешелонованої оборони, тож ці танки можуть їм там знадобитися для певних цілей.

Вони їх можуть просто використовувати для оборони, фактично прикопуючи, роблячи з них такі стаціонарні гармати, які будуть прикривати той чи інший напрямок або об'єкт,
– розповів військовий експерт.

Мусієнко зауважив, що певним чином це буде перевагою для окупантів, адже у такий спосіб вони отримають посилення зброєю на якомусь напрямку. Водночас навіть якщо росіяни прикопуватимуть танки, це не означатиме, що вони стануть невразливими.

Війна Росії проти України: важливі новини

  • Російські окупанти зазнають важких втрат на Луганщині. Водночас вони перекидають техніку та живу силу з інших напрямків, щоб захопити частини області, які продовжують тримати оборону.
  • За даними ЗМІ, у районі порту тимчасово окупованого Бердянська прогримів вибух. Звідти видніється стовп диму.
  • У Білорусі перекидають військову техніку з Гродно ближче до кордону з Україною – у Брестську область. Зокрема, залізницею перевозять десятки БМП та зенітні ракетні комплекси.
  • Речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів, що ризики ракетних ударів російських окупантів з Чорного моря збільшуються. Там знову з'являються ворожі кораблі, які мають на борту "Калібри".
  • Окупанти на Херсонщині хочуть відновити роботу Генічеської районної електричної мережі АТ "Херсонобленерго". Надалі підприємство планують "націоналізувати", тобто фактично вкрасти.

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