Оккупанты планируют тотальную мобилизацию на Херсонщине и Запорожье

Оккупантам чрезвычайно не хватает живой силы, чтобы вести свою жестокую войну. Именно поэтому захватчики планируют проведение тотальной мобилизации в Херсонской и Запорожской областях, потому что свои "ваньки" уже закончились.

Об этом сообщили источники 24 канала в спецслужбах. Там добавили, что на временно оккупированных территориях подписали приказы о создании типа добровольческих батальонов.

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Речь идет о Херсонщине и Запорожье. Также, следует напомнить, что в квазиреспубликах "днр" и "лнр" мобилизация тоже якобы "добровольная". Но на самом деле появляется все больше сообщений о том, что враг просто похищает мужчин и заставляет их воевать.

Как рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, в селе Портовское Мариупольского района оккупанты собрали всех мужчин младше 40 лет, погрузили в автобус и вывезли в сторону Донецка. В оккупированной Луганской области, где также принудительно забирают в росармию, протестуют женщины. В Алчевске они перекрыли дорогу автобусу с "мобилизованными". Одна из женщин легла под колеса транспорта.

Россияне не хотят воевать

Заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский сказал, что количество недовольных россиян только растет, поэтому в Херсоне резко увеличилось количество кадыровцев, чтобы поддерживать "моральный дух".

"Вся вражеская логистика с левого берега Херсонщины на правый берег – контролируется ВСУ. Но это не значит, что у оккупантов вообще нет возможности перевозить свою технику", – отмечает заместитель председателя Херсонского облсовета.

Если же говорить о референдуме, то провести его россияне не смогут – у них нет поддержки населения, они прекрасно понимают, каким будет результат.

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