Оккупанты могут отступить с Херсонского направления, – Самусь оценил резервы россиян

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь. Он считает, что в случае успешного продвижения ВСУ в Запорожье оккупантам придется рисковать.

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Достаточно ли резервов у России

Оккупанты полгода сооружали оборонительные позиции на Юге Украины. По логике, на каждой из трех линий обороны они должны разместить личный состав. Но сейчас их резервов хватает на одну или максимум две оборонительные линии.

"Россияне взорвали ГЭС, чтобы предотвратить высадку украинского десанта в Херсонской области. Очевидно, они считают, что выполнили эту задачу и теперь могут перебросить часть резервов на Запорожье", – проанализировал Самусь.

Говорить о точном количестве переброшенных сил трудно, но ориентировочная оценка: 10 – 20 тысяч военных. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от успешности украинского контрнаступления на Запорожском направлении.

Если окажется, что россиянам критически не хватит резервов для отражения контрнаступления, они могут рискнуть и забрать все войска из Херсонского направления,

– предположил аналитик.

В таком случае Вооруженные Силы смогут воспользоваться отступлением россиян для дальнейшей деоккупации Херсонщины.

Михаил Самусь о перебрасывании оккупационных сил на Запорожье: смотрите видео

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