В яму без еды и воды: россияне пытают на Херсонщине солдат, которые отказываются идти на штурм
Командование российских вооруженных сил на левом берегу Херсонщины пытает тех, кто не подчиняется его "самоубийственным" приказам. Один из таких инцидентов произошел в декабре 2024 года.
Об этом рассказал агент движения "Атеш" из числа военнослужащих 61 ОБМП, передает 24 Канал. По его словам, в подразделении резко ухудшилась ситуация.
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Оккупантов бросают в яму и не кормят
Командиры офицерского и сержантского состава пытают всех российских военнослужащих, которые отказываются подчиняться их приказам.
Так, в декабре несколько солдат не захотели идти на плохо организованный штурм одного из островов Днепра на Херсонщине. Поэтому их бросили в яму, где они провели 3 дня абсолютно без воды и пищи.
После этого их таки отправили на очередной штурм, во время которого они и погибли. Их тела до сих пор не эвакуировали. Теперь этих оккупантов объявили пропавшими без вести.
"Психика солдат предела, и командиры все чаще используют физическое насилие как инструмент давления. Угрозы, избиения и "яма" стали обыденностью. Если раньше такие меры применялись за серьезные проступки, то теперь используются по малейшему поводу", – рассказали в "Атеш".