Оккупанты на Херсонщине воруют все, до чего дотягиваются: что известно о новых "приказах" россиян

Оккупанты на Херсонщине воруют все, до чего дотягиваются руки. В частности, они объявили о "национализации", а на самом деле о краже солнечных электростанций, если их владельцы не появятся в установленные сроки, чтобы засвидетельствовать свое право собственности,

Это оккупанты назвали "ревизией объектов солнечной генерации электроэнергии", которая нужна лишь для того, чтобы законно передать их созданной фейковой компании "гуп херсоноблэнерго". Затем, сообщают в ГУР МО, это имущество планируется вывезти на территорию России.

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Что еще воруют оккупанты

Грабят россияне и предприятия захваченного города. Начальник Херсонской городской военной администрации Галина Луговая рассказала, что в городе уже разграблено все имущество коммунальных предприятий. К примеру, с коммунального предприятия "Херсонгорводоканал" вывезли большое количество технических средств, машин и т.д.

Такая же ситуация и у предприятия "Херсонгаз". Оно полностью опустошено. Наш автопарк, который был пополнен 30 автобусами, они все вывезли. Скорые помощи, которые были в городе, все вывезены, пожарные машины – ни одной не осталось,

– сообщила Галина Луговая.

Отметим, что транспорт забирают не только у предприятий, но и у местных жителей, ведь он необходим для использования оккупационными войсками.

Также оккупанты запретили местным пользоваться лодками. Они предупредили, что все причалы, даже самые маленькие, должны быть пустыми, а если там будет находиться любое плавсредство, то его либо уничтожат, либо конфискуют. Местным якобы временно запретили даже переправляться через Днепр. Поэтому местные не могут воспользоваться ни речным такси, ни баржами, ни другими судами. Также перестала работать понтонная переправа.

Незаконная "эвакуация" украинцев

По данным разведки, оккупанты в Херсонской области массово вывозят украинцев из их домов с правого берега Днепра. Причем делают это принудительно. Тем, кто сомневается, предлагают так называемые "жилищные сертификаты" на приобретение жилья в России, тех, кто не хочет ехать – принудительно выселяют из квартир и домов.

Также сообщается, что из оккупированного города на территорию временно оккупированного Крыма уже вывезли детей и перевели в тюрьму херсонской колонии.

Как считает первый заместитель Херсонского областного совета Юрий Соболевский, настоящая цель оккупантов – депортировать украинцев в Россию, а не спасти их жизнь и здоровье. Для этого они также создают условия, при которых люди сочтут, что единственный выход для них – уехать в Россию, например, закрывая местные медицинские учреждения и продовольственные магазины.

Создают такие условия, чтобы люди вообще не могли там существовать,

– сообщил Соболевский.

В освобожденные дома и квартиры россияне заселяют своих военных, которых предварительно переодели в гражданское. В пансионаты же, расположенные на Арабатской Стрелке, расселяют коллаборантов и представителей оккупационной администрации. В разведке сообщили, что российские военные производят поиск свободных помещений для расселения.

Что сейчас происходит в оккупированной Херсонской области: последние новости

Российские оккупанты внезапно начали на Херсонщине уничтожать вышки сотовой связи. Пока информация поступала из населенных пунктов, которые расположены на южном берегу Днепра и временно оккупированы. Речь идет о поселках Тягинка, Ивановка, КДЗ, Токаревка.

Утром 3 ноября со здания Херсонской ОГА внезапно исчез российский триколор. Херсонский журналист Константин Рыженко также сообщил, что в городе нет нескольких блокпостов.

Оккупанты также выводят артиллерию и технику с правого берега Днепра. Более того, по всему побережью Днепра на левом берегу, а также вдоль Каховского водохранилища они обустраивают фортификационные сооружения.

Соболевский рассказал о депортации украинцев на Херсонщине: смотрите видео

Дорога через Арабатскую Стрелку между Крымом и Херсонской областью восстановлена и активно используется оккупантами.