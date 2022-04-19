Оккупанты начали делать окопы вокруг курортной Кирилловки, – корреспондент

Российские военные начали активное наступление в Запорожской области. В некоторых населенных пунктах оккупанты роют себе окопы, чтобы держать оборону.

Об этом сообщил корреспондент 24 канала из Запорожья.

Важно Арестович назвал три задания, которые враг поставил перед собой в новом наступлении на Донбассе

По его словам, есть немало информации о том, что враги окапываются на восточных территориях Запорожья . В частности, к югу от Мелитополя они окапывались, чтобы держать там оборону от украинских войск.

Оккупанты недавно совершили рейд в курортный поселок Кирилловка. Они начали производить вокруг него окопы. Хотя по технике, которая туда зашла там в основном росгвардия,

– подчеркнул корреспондент.

Он добавил, что оккупанты оказывают на жителей пропагандистское давление, чтобы оправдать свои рейды по поселку Кирилловка. Так, они показали по своему телевидению, что это лишь браконьерские мероприятия.

"Они, видимо, начали делать военную аналитику и думают, где им лучше обороняться. Поэтому наши войска они ждут и "закапываются", – подытожил журналист.

Оккупанты начали делать окопы вокруг Кирилловки: ситуация в Запорожье



К слову, ранее корреспондент рассказывал, что за последние сутки в Запорожье интенсивность боев повысилась. Однако у врага серьезные потери в области, продвигаться ему не удается.