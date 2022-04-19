Про це повідомив кореспондент 24 каналу із Запоріжжя.

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За його словами, є чимало інформації про те, що вороги окопуються на східних територіях Запоріжжя. Зокрема, на південь від Мелітополя вони окопувалися, щоб тримати там оборону від українських військ.

Окупанти нещодавно зробили рейд у курортне селище Кирилівка. Вони почали робити навколо нього окопи. Хоча по техніці, яка туди зайшла там в основному росгвардія,

– наголосив кореспондент.

Він додав, що окупанти чинять на мешканців пропагандистський тиск, щоб виправдати свої рейди по селищу Кирилівка. Так, вони показали по своєму телебаченню, що це лише браконьєрські заходи.

"Вони мабуть почали робити військову аналітику і думають, де їм краще оборонятися. Тому наші війська вони чекають і "закопуються", – підсумував журналіст.

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До слова, раніше кореспондент розповідав, що за останню добу на Запоріжжі інтенсивність боїв підвищилася. Проте ворог має серйозні втрати в області, просуватися йому не вдається.