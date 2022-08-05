оккупанты начинают уставать от войны против Украины, – военный обозреватель

оккупанты очень деморализованы из-за определенных поражений на фронте. К тому же за почти 6 месяцев войны россия потеряла более 41 тысячи военных. Примечательно, что оккупанты начинают уставать от войны против Украины.

Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. Он говорит, что последние опросы в россии свидетельствуют о том, что там чувствуется усталость от войны.

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По его словам, у российских военных есть следующие проблемы:

"Они заключали контракты сроком на 3 месяца. Это время уже прошло, контракты не прерываются, а солдаты продолжают воевать. Это первый фактор, подавляющий россиян", – сказал он.

Второй фактор, по его словам, это вопрос наступления. Россияне наступали на Донбассе, положили там сотни людей, теперь наступают в Херсонской области с непонятным результатом.

Третий фактор – это вопрос финансового обеспечения. Ведь известно, что оккупантам не выплачиваются боевые выплаты, что тоже влияет на их моральное состояние.

"Об этом свидетельствуют и перехваты их разговоров, где они жалуются на ситуацию на фронте. Там ничего хорошего для них не происходит", – ответил Попович.

Военный обозреватель считает, что россияне могут стать жертвами пропаганды. "Ведь им говорят о тысячах уничтоженных украинских "националистов". По этим данным, они уже уничтожили три украинских армии", – шутит Попович.

По его словам, каждые новости о том, что у россиян на фронте не все хорошо, могут спровоцировать вопрос, что же происходит на самом деле, и что делает украинская армия, если оккупанты несут такие потери.

Попович говорит, что оккупанты устали и деморализованы: видео



К слову, в конце июня генерал-майор Марченко подчеркивал, что сейчас останавливать войну ни в коем случае нельзя. Ведь украинская армия набрала темп. Если бы в ВСУ было достаточно техники, то они выгнали бы оккупантов даже из Крыма.