Оккупанты нанесли два ракетных удара по Днепру, одну ракету сбила ПВО

Оккупационные войска России запустили две ракеты на Днепр. Одну из них смогли сбить украинские ПВО.

Вторая ракета все-таки долетела и нанесла разрушения. Об этом стало известно в 22.16 из публикации Днепропетровской ОВА.

В этот же день Филатов сообщил об обстрелах прямо в центре Днепра.

Уже известно, что ракета попала в железнодорожную инфраструктуру. К счастью, людей не зацепило, однако приостановилось движение поездов.



Остановка неподалеку от места попадания ракеты.

Удар был достаточно сильный, поэтому в домах возле места попадания ракеты тоже были повреждения. Там вылетели стекла из окон.



Повреждения в здании возле места попадания ракеты / Фото Суспільного

Однако фото самих разрушений объекта инфраструктуры пока нет. Места попадания ракет нельзя публиковать, по крайней мере, несколько часов, поскольку они могут помочь врагу.

Что было известно раньше

Приблизительно в 20 часов появились сообщения о взрывах в центре Днепра. Тогда горожан призывали быть осмотрительными и не выходить из укрытий до завершения воздушной тревоги.

Впоследствии мэр города Борис Филатов написал, что тогда таки попали в объекты в городе. Также он отметил, что слышали горожане и звук работы ПВО.

Взрывы были слышны по всей стране

Приблизительно в половине 9 часов вечера раздались взрывы в Киеве. В настоящее время власти не сообщали, что это было. Поэтому, вероятно, работала ПВО.

Были также сообщения о звуках взрывов в Черкассах и Запорожье. Пока там тоже не сообщали о попадании.

Одесские местные СМИ и телеграмм-каналы сообщили, что слышны взрывы в Одессе. Какая была их причина – неизвестно.

В этот же вечер в Николаевской области тоже сообщили о взрывах Информация подтверждена, но пока неизвестно никаких деталей.

В Требухове в Киевской области тоже сообщили о взрывах. К счастью, это тоже был только звук работы систем ПВО. Они сбили ракету, и ее останки упали в поле.

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