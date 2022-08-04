Оккупанты нанесли удары по 2 районам Харькова: предварительно, 3 пострадавших

Оккупанты вечером 4 августа безжалостно обстреливают Харьков. Они нанесли удары по Шевченковскому и Индустриальному районам.

Предварительно есть трое пострадавших. Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. При этом угроза ударов остается.

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На место выехали бригады экстренной медицинской помощи. Глава ОВА просит людей оставаться в укрытиях.

Максимально будьте в укрытиях! Угроза остается,

– подчеркнул Синегубов.

"Прильоти" у будинок

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что под мощным обстрелом находится Павлово Поле. У одного из рынков спасатели сейчас работают над разминированием.

Кроме того, повреждена инфраструктура одного из жилых домов. Более подробную информацию обещают впоследствии.