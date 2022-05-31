Оккупанты нашли уцелевшие в Мариуполе троллейбусы, перекрасили и отправили в Донецк

В помещении Мариупольского троллейбусно-трамвайного управления оккупанты нашли 7 уцелевших троллейбусов и отправили их туда же, куда и уцелевшее медицинское оборудование – в оккупированный Донецк.

Пока их перекрашивают в цвета "Единой России". По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, их планируют запустить уже в начале июня.

Мариуполь превратили в морг, а россиянам показывают это как "огромную радость"

Оккупанты обворовывают Мариуполь

Во временно увлеченном Мариуполе россияне занимаются привычным для себя делом – мародерством. Российские захватчики увозят из города все, что можно использовать или продать.

В частности, 30 мая в порту Мариуполя они погрузили рулонную сталь на судно РМ3 класса "Славутич" под флагом России. Предварительно, ворованная оккупантами сталь отправится в Ростов-на-Дону. Поскольку ворота заблокированы затопленным украинским кораблем, который кафиры не могут поднять, украденное российские захватчики будут вывозить малыми партиями. Российские пропагандистские СМИ сообщили, что первая партия была вывезена 31 мая.

Также ранее Андрющенко сообщал, что в хирургическое отделение клиники Калинина во временно оккупированном Донецке россияне отвезли партию хирургического оборудования для анестезии, украденного из мариупольской больницы №1. Это уникальное оборудование, которое Мариуполь купил в 2021 году за несколько миллионов гривен. Украденное имущество, которое город приобрело на средства налогоплательщиков, россияне цинично обернули в подарочную обертку "Единой России". Перед этим Андрющенко рассказывал, что российские мародеры вывезли оборудование из больницы №4.

Что происходит в Мариуполе

Российские захватчики оцепили Мариуполь "фильтрационными" лагерями , через которые украинцы не имеют возможности выехать на подконтрольную Украине территорию. Сейчас запись на декабрь 2022 года. В фильтрационных лагерях люди проходят сложные "проверки" - госслужащих и муниципальных работников сразу отправляют за решетку. Есть уже так называемые "приговоры суда", где таких задержанных мариупольцев "приговаривали" к 10 годам заключения, также были приговоры по расстрелу. Многие украинцы принудительно отправляются в отдаленные регионы России.

По предварительным данным, кафиры убили по меньшей мере 22 тысячи жителей Мариуполя, но, скорее всего, эти цифры значительно больше. В частности, недавно в городе обнаружили еще ряд массовых захоронений . Под завалами разрушенных домов, во временных моргах и стихийных кладбищах до сих пор остаются тысячи тел погибших. И точно не известно, сколько их там.

В уничтоженном городе захватчики приступили к "приему документов" для получения российского паспорта. Также боевики требуют, чтобы люди получили справку о регистрации в оккупированном Донецке.

Кроме этого, Мариуполь находится на грани экологической катастрофы , которая может выйти за пределы города. В первую очередь из-за неубираемых тела погибших тонны мусора в городе, который кафиры не вывозят, а также из-за отсутствия воды и разрушенных канализационных стоков. В городе полная антисанитария.

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