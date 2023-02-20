Несмотря на безумные потери, Россия продолжает наступать, – разведка Британии назвала основные направления

Российские оккупанты продолжают пытаться наступать на нескольких направлениях. Однако им это не удается сделать благодаря обороне Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщили в британской разведке. Аналитики отмечают, что если весеннее наступление России ничего не принесет, напряжение в российском руководстве, вероятно, усилится.

Обратите внимание Россияне наступают на 5 направлениях, ВСУ отразили немало атак: карта боевых действий за 20 февраля

Основные направления наступления оккупантов

Россия продолжает вести несколько направлений наступления на востоке Украины – Угледар, Кременная и Бахмут.

Сообщается, что количество пострадавших оккупантов остается высоким, особенно в Бахмуте и Угледаре. В частности, "элитные" 155 и 40 бригады морской пехоты понесли очень большие потери в Угледаре и, вероятно, они уже потеряли боеспособность.

С приближением годовщины вторжения российские силы, вероятно, находятся под растущим политическим давлением. По всей вероятности, Россия будет утверждать, что Бахмут был захвачен, чтобы объявить это к годовщине вторжения, независимо от реальности. Если весеннее наступление России ничего не принесет, то напряжение в российском руководстве усилится,

– отметили в разведке.

Кстати, утром 20 февраля в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Оккупанты готовятся к наступлению на Луганщине

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что враг меняет тактику в Луганской области в зависимости от ландшафтов.

По его словам, враги пытаются протиснуть нашу оборону. Он отметил, что так же неспокойно на Сватовском и Белогоровском направлениях, но там более стабильные позиции.