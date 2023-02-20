Про це повідомили у британській розвідці. Аналітики зазначають, що якщо весняний наступ Росії нічого не принесе, то напруга в російському керівництві, ймовірно, посилиться.

Зверніть увагу Росіяни наступають на 5 напрямках, ЗСУ відбили чимало атак: карта бойових дій за 20 лютого

Основні напрямки наступу окупантів

Росія продовжує вести кілька напрямків наступу на сході України – Вугледар, Кремінна та Бахмут.

Повідомляється, що кількість постраждалих окупантів залишається високою, особливо в Бахмуті та Вугледарі. Зокрема, "елітні" 155 та 40 бригади морської піхоти зазнали дуже великих втрат у Вугледарі та, ймовірно, вони вже втратили боєздатність.

З наближенням річниці вторгнення російські сили, ймовірно, перебувають під зростаючим політичним тиском. Цілком ймовірно, що Росія стверджуватиме, що Бахмут був захоплений, щоб оголосити це до річниці вторгнення, незалежно від реальності. Якщо весняний наступ Росії нічого не принесе, то напруга в російському керівництві посилиться,

– наголосили у розвідці.

До речі, зранку 20 лютого у Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Окупанти готуються до наступу на Луганщині

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що ворог змінює тактику на Луганщині залежно від ландшафтів.

За його словами, вороги намагаються протиснути нашу оборону. Він зазначив, що так само неспокійно на Сватівському і Білогорівському напрямках, але там стабільніші позиції.